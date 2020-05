TCHAD Tchad - Covid-19 : "notre indiscipline à nous tous a fait que nous n'avons pas été efficace"

Par Malick Mahamat Tidjani - 16 Mai 2020





Le MPS et les partis alliés de la majorité présidentielle ont exprimé vendredi leur préoccupation face à la gestion de la crise sanitaire. Ils ont également formulé des recommandations.



Le secrétaire général du parti MPS, Mahamat Zen Bada, a indiqué que "l'heure est grave puisque cette pandémie est dans le monde entier. Pour la première fois, depuis que nous existons, nous voyons que le monde entier est arrêté. Même pendant les deux guerres mondiales, la coopération entre les États fonctionnait, le commerce fonctionnait."



Selon lui, "le MPS qui suit les informations, suit l'actualité, pense que la solution ne peut être que dans le civisme, dans ce que l'État a édicté, les mesures barrières. Il faut absolument que les tchadiens comprennent que la pandémie est une réalité. la maladie tue. Elle tue sans choisir. Elle tue le musulman, elle tue le chrétien, elle tue le nordiste, elle tue le sudiste. Ce n'est pas simplement une affaire qui distingue un individu ou une affaire quelconque. Ça tue tout sur son passage."



"Il y en a qui pensaient que la chaleur peut éliminer le Covid-19"



"Comme ce virus est pernicieux, il est en même temps lâche. Tout ce qui est lâche tue par surprise. Il faut absolument que les tchadiens observent la discipline, le civisme. Les mesures barrière sont nécessaires", a-t-il dit.



Il a fustigé le déni des citoyens : "Il y a en a qui étaient dans le déni, il y en a qui pensaient que la maladie n'était pas une réalité, il y en a qui pensaient que la maladie ne pouvait pas nous atteindre, il y en a qui pensaient que la chaleur du Tchad peut éliminer le Covid-19. On se trompe. C'est notre indiscipline à nous tous qui a fait que nous n'avons pas été efficace dans la lutte. Les responsabilités sont partagées. D'abord, nous populations, nous sommes inciviques. (...) La population ne suit pas. Ensuite, il y a la responsabilité du comité de veille qui est devenu inefficace avec une lenteur bureaucratique. C'est une situation exceptionnelle."

"Arrêtons d'aller dans les places mortuaires"



Mahamat Zen Bada a insisté sur le respect des mesures barrières et a appelé à une mobilisation pour sensibiliser de porte-à-porte.



Il a expliqué qu'aujourd'hui, le Covid-19 est devenu une contamination communautaire : "Malgré que le gouvernement a interdit, nous allons encore dans des cérémonies, surtout funéraires. Oui, cela tue. Arrêtons ça. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas dans une place mortuaire qu'on n'aime pas celui qui est mort."



Il a appelé à suivre scrupuleusement les règles relatives à le gestion des dépouilles, évoquant des risques de contamination lors des attroupements, même si le cadavre n'est pas forcément contaminé. "Arrêtons d'aller dans les places mortuaires, actuellement il y a des téléphones portables où on peut rendre condoléances par téléphone. Il y aura un moment où les mesures vont être levées. Mais protégeons nous. Nous n'avons pas d'autres solutions que cela", a insisté le secrétaire général du MPS.



Le respect des mesures est le "seul salut" du Tchad car "il n'y a pas encore de remède."





