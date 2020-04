Tchad - Covid-19 : "nous n'avons pas accès à la télévision pour voir les mesures de protection"

L’association Green Earth pour la protection de l’environnement a lancé dimanche 26 avril 2020 son activité de sensibilisation contre le Covid-19, au quartier Goudji, dans le 2ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



Le secrétaire général de l'association Abdelaziz Mahamat Al-yacouby, a expliqué que l'opération vise à faire comprendre à la population l'importance de la salubrité.



"Certaines personnes de la ville de N'Djamena sont dans la difficulté. Elles ne peuvent pas acheter quelque chose pour laver les mains. Nous, nous sommes engagés aujourd'hui à Goudji", a expliqué Abdelaziz Mahamat Al-yacouby.



L'opération se déroule de porte en porte. Chaque foyer reçoit des savons et bénéficie de conseils et explications sur les mesures barrières et les consignes gouvernementales.



L'association entend étendre sa sensibilisation à d'autres quartiers, notamment Champ de Fils dans le 5ème arrondissement.



"Nous avons cotisé entre nous, au sein de l'association, pour contribuer à la réalisation de cette sensibilisation", explique le secrétaire général de l'association Abdelaziz Mahamat Al-yacouby.



Il a lancé lancé un appel aux autres associations et organisations afin de venir en aide aux plus démunis. "Ils sont parfois oubliés, mais ont besoin de cette aide pour renforcer la salubrité", a-t-il souligné.



Les bénéficiaires se sont félicités de ce geste de solidarité, mais surtout des conseils et orientations de l'association. "Nous n'avons pas accès à la télévision pour voir les mesures de protection. Que Dieu vous aide dans votre sensibilisation", a déclaré une mère de famille.