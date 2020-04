Tchad - Covid-19 : pas de festivités cette année pour la fête du 1er mai

Le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, a déclaré aujourd'hui que la journée de vendredi 1er mai 2020 est fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion de la fête du travail.



Les travailleurs des secteurs publics et privés sont concernés.



En raison de la pandémie du coronavirus et afin de respecter les mesures sanitaires, les manifestations publiques liées à la célébration de cette fête sont annulées.



Le ministre informe que la journée du samedi 2 mai 2020 est ouvrable.