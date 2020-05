Tchad - Covid-19 : pas plus de 10 personnes dans les minibus

Le comité de gestion de la crise sanitaire a annoncé mercredi des mesures d'allègement pour concilier la lutte contre le Covid-19 avec les nécessités économiques et sociales.



Parmi ces mesures figure l'autorisation de circulation des moyens de transport urbain avec un nombre de passagers obligatoirement masqués, limités à quatre (4) pour les taxis et dix (10) pour les minibus.



Un rétablissement des interdictions en cas de non-respect



Le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, précise que "le non-respect des conditions attachées à ces allègements expose les contrevenants aux sanctions prévues à cet effet, et pourrait conduire au rétablissement des mesures d'interdiction totale."



"Le comité continuera d'évaluer régulièrement la situation sanitaire en vue d'une adaptation en plus ou en moins des décisions participant de la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays", ajoute le ministre Oumar Yaya Hissein.



Les ministres compétents sont instruits à l'effet de formaliser ces orientations et fixer les conditions précises de leur mise en oeuvre.



Le comité compte sur l'esprit de civisme et de responsabilité de tous les acteurs concernés (restaurateurs, commerçants, transporteurs, organisations socioprofessonnelles, autorités administratives et municipales) en vue de permettre la reprise de l'exercice de ces activités dans l'observation stricte des mesures usuelles d'hygiène et de protection.