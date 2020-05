Tchad - Covid-19 : payer pour fuir la quarantaine ? des responsables suspendus de leurs fonctions

Le sous-préfet de Guidari, Bichara Adanga Djouma, et le chef de poste de la gendarmerie de Guidari ont été suspendus de leurs fonctions par le secrétaire général de la province (SGP) de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar. Selon le SGP, c'est sur instruction du ministre de l'Administration du territoire qu'il a procédé à la suspension.



Motif : Ces derniers ont pris 900.000 Francs CFA avec trois personnes suspectes du Covid-19 et placées en quarantaine à Guidari, en échange de leur libération.



Très remonté, le SGP a demandé au préfet du département de Manga si un chauffeur, un convoyeur et un apprenti ont été effectivement libérés de quarantaine. Le préfet a répondu par l'affirmative : "Les trois personnes ont été libérées mais je ne sais pas qui a ordonné leur libération".



Bachar Brahim Abakar s'est tourné ensuite vers le sous-préfet pour lui demander : "Qui a ordonné de les libérer ?"



Le sous-préfet a tout d'abord fait la genèse de la mise en quarantaine de ces trois personnes confinées, avant de dire que c'est le gouverneur de la province qui lui a ordonné de verbaliser les propriétaires des véhicules et de les libérer.



Dans un appel téléphonique réalisé par le SGP, le convoyeur a confirmé qu'il a remis une somme de 900.000 Francs CFA aux autorités sous-préfectorales de Guidari.



Le sous-préfet et le chef de poste de la gendarmerie sont mis à la disposition du parquet de Laï.