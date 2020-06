Tchad - Covid-19 : plus d'un millier de masques offerts à Kélo

Le conseil départemental du parti MPS de la Tandjilé Ouest a remis officiellement lundi à Kélo, un don de 1550 cache-nez (masques) à la cellule départementale de veille et de sécurité sanitaire de la Tandjilé Ouest.



La remise du don a eu lieu en présence des membres du bureau exécutif de la cellule de veille et de sécurité sanitaire de la Tandjilé Ouest.



Pour Valangui Diglendi, secrétaire exécutif du MPS de la Tandjilé Ouest, ce geste modeste permettra à la cellule départementale d'accompagner ses actions de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Une démonstration sur le port de cache-nez a été faite par le vice-président de la cellule, Dr. Alyo Patrick, avant de mettre un terme à cette cérémonie de remise de don qui s'est déroulée dans le respect strict des mesures barrières édictées par le Gouvernement.



Profitant de l'occasion, le préfet du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleyman Ousman, a mis en garde tous ceux qui ne respectent pas les mesures barrières. Le n° 1 du département a instruit les forces de maintien de l'ordre et de sécurité pour faire plier les réfractaires.