Tchad - Covid-19 : plus de 300 détenus libérés d'Amsinene

337 détenus ont été libérés jeudi de la maison d'arrêt d'Amsinene. Au total, plus de 3200 détenus vont bénéficier de la libération définitive et d'autres condamnés à de lourdes peines verront leurs peines réduites à travers les maisons d'arrêt du pays, a précisé le ministre de la Justice Djimet Arabi.



"Cette mesure exceptionnelle est prise pour respecter les mesures préventives instituées par les plus hautes autorités du pays contre la pandémie du coronavirus", a ajouté le garde des sceaux.



Les détenus malades, les mineurs, les personnes âgées et les femmes en grossesse vont bénéficier de la liberté définitive.