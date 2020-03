Tchad - Covid-19 : quelles conditions pour les visites en prison ?

Les visites à des détenus dans les maisons d'arrêts ne sont pas interdites mais encadrées. Elles doivent être soumises à un filtrage strict dans l'observation des mesures d'hygiènes placées sous le contrôle des régisseurs, gardiens et du personnel socio-sanitaire des maisons d'arrêts.



C'est ce qui ressort d'une note circulaire du ministre de la Justice, chargé des droits humains, adressée notamment aux régisseurs, gardiens des maisons d'arrêts et au public.



Cette décision est prise conformément aux mesures prises par le gouvernement tchadien face à la menace pandémique du coronavirus, et vise à assurer la sécurité sanitaire de la population.