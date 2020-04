Tchad - Covid-19 : quels détenus concernés par la libération exceptionnelle ?

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a signé mardi une note circulaire, visant à désengorger les prisons face à la pandémie du COVID-19.



Le garde des sceaux évoque le "risque de contamination, due au coronavirus, dans les maisons d'arrêt" et "l'application immédiate des mesures gouvernementales prises pour la circonstance."



"Les personnes vulnérables telles les malades, les femmes en grossesse, les mineurs et ceux à qui, il ne reste que le quart de leur peine à purger, peuvent être exceptionnellement libérés à la diligence des procureurs généraux et des procureurs de la République, selon les cas, et après vérifications faites par l'Inspection Générale", selon la note circulaire.



Entre 1000 et 1500 détenus seraient concernés par cette mesure.