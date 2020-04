TCHAD

Tchad - Covid-19 : quels sont les produits exonérés de droits et taxes à l'importation ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Avril 2020

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a signé vendredi un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation des produits (alimentaires et médicaux) et des matériels médicaux. Cette exonération est valable jusqu'au 31 décembre 2020.