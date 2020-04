Tchad - Covid-19 : renforcer l'agriculture pour surmonter la crise

Une nouvelle vision, une nouvelle initiative. Le préfet du département de Batha Ouest a tenu mercredi une réunion dans la grande salle de conférence de la commune d'Ati, en présence du maire de la ville, des sous-préfets d'Ati rural et de Koundjourou, des techniciens en agriculture et en élevage, les chefs de canton et les différents chefs des services déconcentrés de l’Etat.



Trois points étaient inscrits à l’ordre du jour : la problématique de la résolution des conflits agricultures-éleveurs ; une initiative locale qui doit impliquer tous les responsables administratifs du département du Batha Ouest ; et l’évolution de la prévention à tous les niveaux sur les mesures barrières contre le Covid-19.



Prenant la parole, Mme. Fatimé Boukar Kossei, a dans son intervention expliqué de long en large l’importance de l’agriculture pour le développement de la province et partant du pays.