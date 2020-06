En images. Des églises et chapelles rouvrent leurs portes et accueillent des fidèles ce dimanche, trois mois après la fermeture des lieux de culte par les autorités. À N'Djamena, les fidèles ont scrupuleusement appliqué les mesures barrières ce matin, notamment le port de masque et la distanciation sociale, a constaté Alwihda Info.