Tchad - Covid-19 : reprise des vols, un test PCR négatif exigé avant l'arrivée à N'Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a tenu mardi une réunion avec la coordination nationale de riposte sanitaire, l'Autorité de l'aviation civile, la Police nationale et le Protocole d'État, afin d'échanger sur la réouverture de l'espace aérien à compter du 1er août 2020 et les mesures barrières contre la Covid-19.



Un protocole précis a été élaboré par le Tchad afin d'encadrer les voyageurs en provenance de l'étranger. Le coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, a rappelé que le test PCR (biologie moléculaire) négatif, datant de maximum sept jours, sera exigé pour les voyageurs à l'arrivée à N'Djamena.



"Celui qui n'a pas de test, normalement, il ne peut pas venir à N'Djamena (...) Quiconque arrive de l'étranger doit avoir ce test moléculaire qui démontre qu'il est négatif à la maladie", a précisé le coordonateur national de riposte sanitaire.



Seul le test PCR est valable, contrairement au test rapide qui n'est pas admis au Tchad.



Selon Pr. Choua Ouchemi, "il faut dans certaines conditions consigner le passeport, le temps de faire un examen de contrôle à sept jours de l'arrivée."