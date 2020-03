Tchad - Covid-19 : risque élevé de contamination à l'hôpital ?

L’État tchadien a pris des mesures importantes pour éviter la propagation du coronavirus. Celles-ci sont entre autres le confinement des personnes suspectes et la mise en quarantaine de personnes déclarées malades, sans compter l’équipement technologique et la campagne de sensibilisation initiée à l’attention de la population sur la dangerosité de cette pandémie.



Une enveloppe de 15 milliards de Francs CFA a été budgétisée par la cellule de veille et de sécurité sanitaire pour renforcer les mesures préventives. Toutefois, certains responsables de la santé publique semblent beaucoup plus préoccupés par la manière dont ils vont empocher une bonne partie de l’enveloppe, laissant courir un risque de catastrophe sanitaire aux conséquences fâcheuses pour la population.