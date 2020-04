Tchad - Covid-19 : "sanctions pécuniaires graves" en cas de non respect des mesures

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, coordonateur de la commission sécurité Covid-19, Djontan Marcel Hoïnati, a souligné mardi que les contrevenants à l'encontre de mesures prises par les autorités pour faire face à la pandémie du coronavirus "s'exposeront à des sanctions pécuniaires graves."



Il a rappelé à la population de N'Djamena et celles des provinces les règles impératives prises par les autorités pour faire face à la pandémie du Covid-19.



Conformément aux mesures de couvre-feu dans certaines provinces et villes, Djontan Marcel Hoïnati a insisté sur l'interdiction formelle d'entrée et de sortie des véhicules à partir de 19 heures jusqu'à 5 heures, sauf les gros porteurs à partir de 22 heures ; l'interdiction formelle de circulation des véhicules et motos à partir de 19 heures, sauf ceux qui détiennent des autorisations et badges.



Tous les responsables en charge de la sécurité sont chargés de faire appliquer ces mesures, a-t-il ajouté.