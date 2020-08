Tchad - Covid-19 : un accès difficile aux vivres pour 1/5 des ménages pendant la crise

L'accès aux biens et services de base a été perturbé pour les ménages pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. Globalement, 24,4% des ménages n’ont pas pu s’approvisionner comme d’habitude en denrées alimentaires (notamment huile, viande, sucre, maïs, mil/sorgho, riz, produits de protection) depuis le début de la pandémie du COVID-19, selon l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED).



Ces chiffres sont issus d'une enquête téléphonique à haute fréquence de juillet 2020 pour le suivi de l’impact du COVID-19 sur les conditions de vie des ménages.



29,1% des ménages déclarent n’avoir pas pu acheter de masques et autres produits de protection en raison de rupture (38,8% à N’Djamena, 39,4% dans les autres centres urbains et 25,8% en milieu rural).



Cette proportion est de 26% en ce qui concerne le sucre (28,1% dans la capitale, 34,7% dans les autres centres urbains et 23,9% en milieu rural).



Environ un ménage sur quatre n’a pu s’approvisionner en huile (25,6%) et viande (24,2%).



De manière générale, quelque soit le lieu de résidence, les produits les moins accessibles aux ménages sont les produits de protection, le sucre et l’huile.



Quelles sont les raisons de la non accessibilité aux denrées ?



D'après l'INSEED, 48,8% des ménages ont eu besoin des soins médicaux depuis le début de COVID-19, tandis que 84,8% des ménages ayant un membre malade n’ont pas pu accéder aux soins à cause de manque d’argent.



Aussi, 8,1% des ménages ayant eu besoin des soins médicaux n’ont pu l’obtenir parce qu’ils ont peur du COVID-19 et ne se sont en effet pas rendus à l’hôpital.