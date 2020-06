Tchad - Covid 19 : un coup de balai au Lycée féminin d'Amiriguébé

Dans le cadre de la reprise des cours pour les élèves des classes d'examen, le Réseau Al-Mouna pour la paix et le développement (RAPD) a lancé mercredi une opération de salubrité dans les écoles publiques et privées.



L'équipe composée des jeunes volontaires du RAPD, a balayé la cour et les salles de classe du Lycée-collège féminin d'Amriguébé, dans la commune du 5ème arrondissement.



Le coup d'envoi a été donné par la proviseure du Lycée féminin bilingue d'Amriguébé, Mme. Fatimé Koutou, en présence de Sœur Aïda, directrice du Centre Al-Mouna et du coordinateur du RADP, Sidick Sougui Lony.



Selon le coordinateur du Réseau, Sidick Sougui Lony, son association s’est résolument engagée afin d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus. "Il faut un environnement propre et sain pour la reprise des cours", a déclaré le coordinateur du Réseau, Sidick Sougui Lony.



"Ce sont nos mères, nos sœurs et nos épouses. Nous avons plein droit de leur faciliter la reprise de cours dans de bonnes conditions", a-t-il dit, tout en invitant les autres entités associatives à s'investir dans la lutte commune.



La proviseure du Lycée féminin, Fatimé Koutou a remercié le RADP pour son initiative, à 24 heures de la reprise des cours. "Les classes sont prêtes et nous tenons à faire respecter les mesures barrières pour une bonne reprise", a indiqué la proviseure.