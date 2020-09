Tchad - Covid-19 : un député alerte sur les conditions de transport des étudiants dans les bus

Le député Manadji Tolkem Bertin a interpellé lundi à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale sur les conditions de reprise des cours par les étudiants et le non-respect des mesures barrières contre la Covid-19. Selon lui, le ministre de l'Enseignement supérieur avait assuré que toutes les conditions sont réunies pour la reprise.



"Monsieur le ministre, avez-vous assisté une fois à l'embarcation des étudiants dans les bus universitaires ? Il y a de cela quatre jours, je faisais la marche très tôt le matin. J'ai assisté à l'embarcation des étudiants dans leurs bus universitaires et c'est comme l'embarcation des esclaves dans les cales de navires. La seule différence est qu'ils ne sont pas ligotés", déclare le député.



"La distanciation sociale n'est pas respectée. Si un étudiant est malade, il allait contaminer tous ceux qui étaient dans le bus avec lui. Ils sont debout et serrés. Il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas source de contamination ? Les dispositions n'ont pas été prises pour l'embarcation des étudiants. Dans leurs bus, ils sont comme des sardines", ajoute-t-il



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, explique que des commandes de bus ont été passées mais le contexte de crise sanitaire n’arrange pas les choses pour le transport.



« Tout comme vous, le matin quand je viens au bureau, je vois la même scène des étudiants qui sont entassés dans des bus. Très clairement parce que les capacités de transport du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) sont limitées. Mais je peux vous assurer une chose, j'étais encore au cabinet du chef de l'État quand le Maréchal du Tchad a instruit le secrétaire général de la Présidence, le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'acquisition d'urgence d'une quarantaine de bus pour répondre justement à ces besoins. Ce processus a été lancé », affirme le ministre.



« Ce processus a été lancé avant mon départ de la Présidence. Le marché, je crois, a été signé par le chef de l’État. Avec la pandémie de COVID-19, tout est compliqué, surtout les commandes passées à l’extérieur. Tout prend beaucoup plus de temps. J’imagine que ce sont ces conditions particulières au niveau du trafic international qui ont retardées la livraison de ces bus. La situation que vivent nos étudiants est dramatique, des réponses sont en cours, ces réponses prennent beaucoup plus de temps compte tenu du contexte mais nous sommes convaincus que dans les jours, les semaines à venir, cette situation liée au transport des étudiants va s’arranger », précise Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre rappelle également le devoir des étudiants lorsqu’ils embarquent dans ces bus, « même si c’est compliqué », ainsi qu’au sein des établissements d’enseignement supérieur où le port de masque est « bafoué ».