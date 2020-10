Tchad - Covid-19 : un don de matériel remis à la coordination de riposte sanitaire

Le projet Sahel Covid-19 Réponse au Tchad" a remis vendredi un don à la Coordination nationale de riposte sanitaire. Le don d'une valeur de plus de 22 millions Fcfa est composé de pièces de rechange et de carburant pour les ambulances afin de faciliter le suivi des alertes et cas de Covid-19.



Le projet est financé par FOR International Development, et exécuté par CARE International et la CELIAF.



Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité, Dr. Mahamat Hamid Ahmat, souligne que ces équipements permettront de renforcer les capacités des équipes dans la lutte contre la Covid-19.