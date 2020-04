Tchad - Covid-19 : un fonds de soutien de 100 milliards Fcfa aux populations vulnérables

Le président Idriss Déby a demandé mardi au Gouvernement la mise en place "au plus vite" d'un Fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables.



Ce Fonds permettra "d’élargir et de renforcer les filets sociaux sur l’ensemble du territoire de manière à couvrir d’autres provinces non prises en compte par les projets et programmes actuels en cours."



Ce Fonds de solidarité est doté d’une enveloppe de 100 Milliards de Francs CFA.



Il "bénéficiera, je n’en doute point, de l’appui de l’ensemble de nos partenaires", a souhaité le chef de l'Etat Idriss Déby qui a expliqué que cette mesure vise à "répondre à la détresse sociale des plus démunis."



Par ailleurs, dans le but d’assurer un accès aux secours alimentaires d’urgence aux plus démunis, une structure ad-hoc sera rendue opérationnelle, en associant les organisations humanitaires nationales.