Tchad - Covid-19 : un important don de matériel sanitaire offert par la Chine

Le Tchad a réceptionné mercredi du matériel médical et des équipements sanitaires offerts par la Chine. Le don a été acheminé via un avion cargo spécial affrété par le gouvernement chinois.



L'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jinjin, et le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr. Mahamat Hamit Ahmat, étaient présents à l'aéroport de N'Djamena.



Le chargement est composé de 10.000 kits de détection d’acide nucléique, 5000 blouses de protection médicale, 15.000 masques de type N95, 150.000 masques chirurgicaux, 7000 lunettes médicales, 7000 gants d’examen médicaux jetables et 3000 couvre-chaussures médicaux.



C’est le deuxième don en matériels du gouvernement chinois, destiné à soutenir le Tchad dans le renforcement de son système de santé face à la pandémie de Covid-19.



Par ailleurs, le Tchad va recevoir demain, jeudi, une deuxième vague de matériel médical de la Turquie. Il sera acheminé par un avion militaire et comprend notamment une seconde ambulance.