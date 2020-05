Tchad - Covid-19 : un total de 10 décès et 39 guéris sur 117 cas

Le ministère de la Santé publique a annoncé samedi cinq nouveaux décès de Covid-19 et 44 nouveaux cas confirmés.



"Nous notons que les cas de décès Covid-19 dont fait mention le communiqué, sont notifiés en dehors de l'hôpital provincial de Farcha", selon le ministère de la Santé publique.



Le nombre total de décès à ce jour est désormais de 10 personnes.



Le Tchad compte actuellement 68 malades sous traitement et 39 patients guéris.



Sur un total de 117 cas détectés depuis le 19 mars 2020, le ministère de la Santé publique recense 98 hommes et 19 femmes.