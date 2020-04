Tchad - Covid-19 : une association féminine intervient en faveur de la lutte à Am-Timan

L'association "Annasour" des Femmes d'Am-Timan a remis officiellement plusieurs kits de lavage des mains à la commission de la Cellule provinciale de veille et de la sécurité sanitaire. C'est au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi 15 avril et présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara.



Pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui cause des graves dégâts à travers la planète, une mobilisation de masse s'impose et c'est ce qui a motivé l'association "Annasour" des Femmes d'Am-Timan à apporter son soutien à la lutte contre cette pandémie.



Ce mercredi 15 avril, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a réceptionné au nom de la commission, un lot composé de 10 kits de lavage des mains et de deux cartons de savon de ménage offerts par l'association Annasour.



Selon la présidente de l'association Djiwerié Ousmane, c'est après avoir fait le constat de la propagation du coronavirus à travers le monde y compris le Tchad, que leur association a décidé d'intervenir dans la lutte contre cette maladie.



Le secrétariat général de la province du Salamat, Maab Mara, a remercié l'association Annasour pour sa contribution en faveur de la lutte contre le Covid-19. Il invite les membres de l'association à aider la population à comprendre les mesures du gouvernement pour préserver la santé de tous.