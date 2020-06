Tchad - Covid-19 : une délégation ministérielle fait une escale à Moundou

Le comité de veille et de crise sanitaire du Logone Occidental a réceptionné ce dimanche, un lot de matériel de lutte contre la Covid-19 dont le Covid-Organics. C’est le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, par ailleurs coordonnateur national du sous-comité sensibilisation et communication qui a conduit la mission.



La délégation est composée du ministre de l’Administration du territoire Mahamat Ismaël Chaïbo, par ailleurs coordonnateur adjoint du sous-comité sensibilisation et communication, et du Pr. Choua Ouchémi, coordonnateur national de la riposte sanitaire.



Le matériel acheminé est composé de six pompes de désinfection, deux cartons de Covid-Organics, six cartons de masques, deux cartons d’eau de javel, un carton de lunettes et plusieurs milliers de cache-nez.



Remettant officiellement le matériel au gouverneur du Logone Occidental, le coordonnateur national du sous-comité sensibilisation et communication, Oumar Yaya Hisseine, a instruit à ce que le don reçu soit rationnellement utilisé au profit des malades de Covid-19.



« Je compte sur votre diligence, votre rigueur surtout et votre rationalité dans la gestion de la chose publique », a martelé Oumar Yaya Hissein qui demande au sous-comité provincial de sensibilisation de doubler d’efforts dans la sensibilisation qui, selon lui, ne se fait pas sentir sur le terrain.



« Les actions sont timides, alors qu'il y a que par la sensibilisation qu’on pourrait éradiquer éventuellement cette maladie, sinon la freiner », a dit Oumar Yaya Hissein. Il a demandé au Gouverneur Dago Yacoub de passer à l’action car la maladie n’attend pas.



Réceptionnant le don, le gouverneur de la province du Logone Occidental a remercié le gouvernement pour ses multiples actions menées dans la lutte contre le coronavirus. Il a promis d'utiliser rationnellement le matériel reçu pour le bien-être des populations de sa circonscription administrative.



Dago Yacoub reconnait que des efforts sont fournis par tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19 mais promet de doubler d’efforts et d’actions afin de faire face à cette pandémie qui fait des victimes chaque jour.



Après la cérémonie, la délégation s’est aussitôt envolée pour N'Djamena.