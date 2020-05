Tchad - Covid-19 : une opération de solidarité pour soutenir des villages en difficulté

L’association nationale pour l’avenir de la femme et de la jeunesse a fourni jeudi une aide alimentaire aux familles nécessiteuses du village Goz El-Fasid, situé à 30 km de la ville de N’Djamena.



L'opération de solidarité est réalisée en partenariat avec l’Organisation nationale pour la rééducation et la formation technique au Tchad. Elle est placée sous le thème : « soyez miséricordieux, tendons la main à la charité ».



"Nous sommes venus dans cette village pour intervenir aux côtés de nos frères et sœurs qui sont vraiment dans une situation difficile en ce mois de Ramadan. Nous n’avons pas apporté beaucoup de choses mais juste de quoi les aider un peu dans ce moment difficile avec la pandémie de Covid-19", a déclaré la présidente de l'association Achta Adam Moussa.



Elle a également prodigué des conseils afin de sensibiliser la population du village sur les mesures barrières.



Le secrétaire général adjoint de l'association, Atteib Allamine, a expliqué qu'ils ont répondu à l'appel à la mobilisation lancé par le gouvernement.



"L’appel du gouvernement ne s’arrête pas sur la santé seulement. Aujourd’hui nous avons des problèmes économiques, c'est pourquoi nous sommes engagés pour venir aider les personnes dans le besoin", a dit Atteib Allamine.



Le chef de village adjoint, Sackine Idriss, a souligné que le village ne dispose pas d'eau. "On n'a même pas de l'eau, nous avons vraiment soif. Nous avons besoin d'eau. Merci pour l'aide que vous nous avez apporté. Nous vivons un moment tellement difficile", a affirmé le chef de village adjoint.



L'association a exhorté le gouvernement, les partis politiques et la société civile à intervenir auprès des familles vulnérables qui sont dans le besoin.