Tchad - Covid-19 : une sensibilisation de proximité dans 93 quartiers de N'Djamena

La ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, a expliqué lundi que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, son département a mené plusieurs actions qui visent essentiellement deux objectifs : amener la population à prendre conscience de la réalité du Covid-19 par la sensibilisation sur le respect des gestes barrières ; et lutter contre la flambée injustifiée des prix des produits alimentaires de première nécessité.



Dans le cadre de la sensibilisation, le ministère a créé par arrêté, une plateforme de sensibilisation contre la propagation du Covid-19.



Diffusion de messages en différentes langues locales



Cette plateforme, dénommée zéro Covid-19 au Tchad, est composée de 20 organisations de femmes et de la chambre de l'entrepreneuriat des jeunes.



Selon la ministre, pendant quatre semaines, pour éveiller la conscience des populations et des différentes communautés sur la réalité de la pandémie, la cinquantaine de volontaires ont fait don de leur énergie, de leurs ressources matérielles et financières afin d'animer les 93 quartiers et 17 marchés des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, à travers la diffusion des messages en différentes langues locales.



Contrôle des prix



"Grâce à l'opérationnalisation du Conseil national de la concurrence et aux actions quotidiennes de la brigade mixte de contrôle économique, dans les jours à venir, les capacités d'intervention de ladite brigade seront renforcées", a assuré Achta Djibrine Sy.



Ce renforcement permettra à la brigade "de mener efficacement sa mission de contrôle des prix et de vérification de la qualité des produits alimentaires sur les marchés."