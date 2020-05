Tchad - Covid-19 : vers un report des élections législatives ?

Le chef de file de l'opposition, Romadoumngar Felix Nialbé, a demandé à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et au Cadre national de dialogue politique (CNDP) de "prendre en compte" le contexte actuel qui "empêche la conduite de toute manifestation politique". Ce qui remettrait en cause la tenue des élections législatives.



Le 13 février 2020, la période des élections législatives a été défini par la CENI. Toutefois, selon Romadoumngar Felix Nialbé, "dans l'intervalle de temps, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, il y a eu les agressions caractérisées de la secte Boko Haram dans la province du Lac Tchad, suivies immédiatement de la propagation de la pandémie de Covid-19."



"Ces évènements ont perturbé toutes les activités économiques, sociales et politiques sur l'ensemble du territoire national. Aussi, toute la population tchadienne a été mobilisée pour endiguer ce fléau dévastateur", a ajouté le chef de file de l'opposition.