Tchad - Covid-19 : vigilance accrue dans les départements proches du Cameroun

Le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob, a eu jeudi des séances de travail et de sensibilisation avec les chefs de service des départements de Manebagué et Tandjilé Ouest, respectivement à Dafra et Kelo.



L'objectif est de s'imprégner de l'application des mesures prises par les autorités dans ces départements.



Dans sa communication face à l'assistance, le gouverneur de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob, a souligné que ces deux départements sont plus proches du Cameroun, là où le coronavirus bat aussi son plein.



"Nous devons strictement respecter les mesures conservatoires prises par le gouvernement pour circonscrire cette pandémie", a dit le gouverneur.



Le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, Dr. Djoissenabaye Elysée, a profité de l'occasion pour expliquer aux chefs de service des deux départements les symptômes et le mode de propagation du virus.



Après échanges, le gouverneur a martelé que "nul n'est au dessus de la loi, et donc pas de pardon aux récalcitrants."



Ngarboudjim Medeur Jacob a donné des instructions afin de "veiller à l'application de ces mesures salutaires pour barrer la route au Covid-19."