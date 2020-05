Tchad - Covid19 : les places mortuaires sont "bondées" et les cimetières "remplis"

Le parti UNDR s'est dit mardi "très préoccupé par la non observation des mesures barrières" contre le Covid-19, "au premier desquelles la gestion restrictive des cas de décès."



Selon le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies, Laring Baou, "on constate que les places mortuaires sont bondées et les cimetières remplis de monde."



"Où sont les mesures limitatives et pourquoi ne sont-elles plus respectées ? Où sont les forces de l'ordre chargées de faire respecter les décisions ? La pandémie ne peut pas être maîtrisée si chaque tchadien n'adopte pas un comportement responsable", met en garde le parti.



Pour sa part, le ministre en charge de la défense et de la sécurité, par ailleurs coordinateur de la sous-commission sécurité du comité de gestion de la crise sanitaire, Mahamat Abali Salah a invité les citoyens à aider les autorités dans le respect des mesures.



Une levée "risquée" des mesures



Le chef de l'État Idriss Déby a indiqué dimanche matin que la levée progressive des mesures est conditionnée à l'évolution de la situation pandémique et à la discipline des citoyens.



De l'avis de l'UNDR, "la levée des mesures de fermeture des marchés et boutiques, bien que sollicitée, risque d'avoir un résultat désastreux, parce que le Comité n'a pas fait suivre les mesures d'accompagnement."



Le parti ajoute qu'il faut "mobiliser des milliers de jeunes dans tout le pays pour faire du porte-à-porte informatif et être présent sur les marchés et dans les boutiques pour la sensibilisation. Faute de cela, nous allons à une catastrophe inévitable."