Tchad - Crise dans le Sud-Kanem : 15 000 bovins en danger!

Le manque d'eau et de pâturages est à l'origine d'une mortalité généralisée chez le bétail. Les bergers luttent pour garder leurs animaux en vie, et beaucoup sont obligés de vendre leur bétail pour une fraction de leur valeur. Cela a un impact dévastateur sur l'économie locale, car le bétail est la principale source de revenus pour de nombreuses familles dans la région.





La situation est encore aggravée par le conflit en cours dans le bassin du lac Tchad. Ce conflit a déplacé des millions de personnes et perturbé les moyens de subsistance, rendant encore plus difficile pour les éleveurs d'accéder aux ressources dont ils ont besoin pour prendre soin de leurs animaux.



La communauté internationale doit agir d'urgence pour faire face à cette crise. Nous devons fournir une assistance immédiate aux éleveurs sous forme de nourriture, d'eau et de soins vétérinaires. Nous devons également investir dans des solutions à long terme, telles que des cultures résistantes à la sécheresse et des pâturages améliorés.



L'avenir du Sud-Kanem dépend de la survie de son bétail. Nous ne pouvons pas laisser ces animaux précieux périr. Nous devons agir maintenant pour les sauver et assurer l'avenir de la région