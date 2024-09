Tchad - Culture : Coach Ndoubadé Bienvenu en visite au Centre Koulsy Lamko

Lors de sa visite, Ndoubadé a pris le temps de motiver les enfants et adolescents participant à la colonie de vacances. Il leur a partagé son parcours inspirant, soulignant que tout est possible pour ceux qui s'engagent dans leurs études et se confient à Dieu.



Orphelin ayant grandi avec son oncle à N'Djamena, loin de sa mère à Goré, Ndoubadé est devenu une figure inspirante pour la jeunesse tchadienne et africaine.



Il a rendu hommage à la Compagnie Hadre Dounia, qui l'a aidé à s'exprimer sans complexe et à devenir entrepreneur et influenceur.

Ndoubadé a encouragé les jeunes à être créatifs et à suivre les enseignements de la colonie, en soulignant que Hadre Dounia est un modèle de motivation et de réussite.



"Prier comme le Roi David et ne lâcher pas les cours, quelles que soient les difficultés," a-t-il exhorté aux enfants.



Le directeur du Centre Culturel Koulsy Lamko a exprimé sa fierté pour le soutien de Ndoubadé, affirmant que depuis six ans, ils s'engagent à encadrer les jeunes pour construire un Tchad d'espoir. Il a ajouté que la présence de Ndoubadé motive davantage les jeunes à s'investir dans leurs activités et à relever les défis de la mondialisation.