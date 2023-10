Tchad : D-CLIC Pro, un forum pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes formés par D-CLIC

L'Organisation internationale de la Francophonie, en partenariat avec l’Association pour le développement des sociétés de l'information au Tchad (ADESIT) et Femmes & Tic au Tchad a organisé le forum D-CLIC PRO, ce jeudi 19 octobre au ministère des Affaires étrangères.



L’objectif du Forum D-CLIC Pro est de favoriser l’insertion d’un nombre plus important de jeunes et de femmes formés aux métiers du numérique en leur donnant des opportunités d’insertion à travers des rencontres avec les entreprises présentes. Au programme de la journée, plusieurs panels, ateliers pratiques et du réseautage pour participer à l’employabilité des jeunes tchadiens.

Une trentaine d’entreprises a répondu présent à ce Forum et plusieurs promesses de recrutement en stage ont été faites à l’issue des échanges avec les apprenants D-CLIC qui, par ailleurs, ont développé des projets d’entrepreneuriat présentés à des investisseurs potentiels.



Ce Forum est l’un des éléments du dispositif d’accompagnement des 120 jeunes tchadiens formés aux métiers du marketing numérique, de l’infographie et du développement web/mobile dans le cadre du programme D-CLIC de l’Organisation internationale de la Francophonie au Tchad.



En 2022, 1300 jeunes (dont 51% de femmes) avaient été formés dans 10 pays grâce au projet « D-CLIC » de l’OIF. Avec la reconduction des formations dans quatre d’entre eux, auxquels s’ajoutent 4 nouveaux pays de déploiement (Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal et Tchad), 1200 jeunes supplémentaires sont touchés en 2023 dont 120 au Tchad.