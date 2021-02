Tchad D’abord appelle à ne pas marcher

N’Djamena - La plateforme "Tchad D'abord" a réuni vendredi des femmes, dans les locaux de la radio FM Hagui, pour les appeler à ne pas répondre aux appels à marcher.



Selon Mahamat Saleh Moussa, coordonnateur de la plateforme, il est écrit nulle part dans les livres saints qu'une femme sorte nue pour la revendication de ses droits. Et d’ajouter que d’autres moyens existent.



"Ne tombez pas dans le piège d'un homme politique qui vous dit de marcher nu alors que sa mère et sa sœur ne sortent pas nues. C'est le pouvoir qu'il veut et il vous pousse à vous exposer sur le plan international", déclare le coordonnateur Mahamat Saleh Moussa.