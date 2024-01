Tchad : DHSF encourage la participation citoyenne des femmes et des jeunes au processus électoral

Dans le cadre du projet « Promotion de la participation citoyenne des femmes et des jeunes au processus électoral au Tchad », Droits de l'Homme Sans Frontières (DHSF), en collaboration avec le gouvernement canadien, à travers le Fonds Canadien d'Initiatives Locales (FSIL), a organisé un atelier d'échange et de plaidoyer, ce 30 janvier 2024 à Novotel Hôtel de N’Djamena.



En effet, cette action a pour principal objectif de contribuer à une participation citoyenne au processus électoral démocratique au Tchad d'une part, et plus spécifiquement, d'encourager les femmes et les jeunes à s'intéresser à la gestion de la chose publique, à travers des outils d'information, de sensibilisation et d'éducation civique électorale aux acteurs locaux et publics cibles, en vue de promouvoir une participation citoyenne, renforcer les capacités des leaders des femmes et des jeunes au processus électoral au Tchad, d'autre part.



Le président de l'Organisation Droits de l'Homme Sans Frontières, Layibé Tourdjoumane, a indiqué que ce projet s'inscrit dans la continuité des engagements politiques, mis en œuvre par le gouvernement et les partenaires internationaux, en faveur des femmes et des jeunes au Tchad.



Selon lui, malgré ces différentes actions publiques initiées par le gouvernement, les deux couches sociales sont moins impliquées dans la gestion des affaires publiques. « Le nombre de femmes leaders engagées dans le processus électoral en 2021 est négligeable », renchérit-il.



Il a assuré que Droits de l'Homme Sans Frontières, à travers cet atelier, cherche à améliorer la participation de ces deux couches et de leur réelle implication dans la gestion des affaires publiques durant le processus électoral.