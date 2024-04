Tchad : DHSF et le REDHAC lancent la campagne d'observation électorale pour la présidentielle

Le président de Droits de l'Homme Sans Frontières, Layibé Tourdjouamné, a indiqué que la mission d'une observation électorale consiste à vérifier la transparence et la crédibilité des opérations de vote, l'expression et la sécurité du vote. L'observation dont il est question est un procédé démocratique qui vise à observer, accomplir et documenter les informations sur le déroulement du vote. Il a affirmé qu'au-delà de l'observation, la coalition Pays, à travers le REDHAC, déploie également des défenseurs des droits de l'homme pour observer et faire des remontées sur les questions de violation des droits de l'homme avant, pendant et après les élections.



De son côté, la Directrice Exécutive du REDHAC, Dr Maximilienne Ngo Mbé, a souligné que le REDHAC est dans son mandat d'accompagner toutes les parties prenantes pour des élections apaisées, justes, transparentes et équitables. Selon elle, le REDHAC a déjà travaillé au Gabon, en RDC, et interviendra également lors des élections de l'année prochaine au Cameroun. Elle a affirmé qu'il y aura une délégation qui observera avant, pendant et après les élections. Des observatrices viendront du Gabon, de la RCA et du Cameroun pour consolider le travail sur le terrain.