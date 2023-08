Tchad : DHSF forme des jeunes et femmes à la citoyenneté à Kélo

L'organisation « Droits de l'Homme sans Frontières » (DHSF) organise du 09 au 10 août 2023, un atelier d'échanges et de formation sur la citoyenneté à Kélo.



Cet événement, qui se déroule dans un hôtel de la ville, est axé sur le thème de la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance locale et nationale. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Hadje Fatime Adoum Gagaya, maire adjointe de la ville de Kélo.



La présidente du comité d'organisation, Marie Marsou Françoise, a chaleureusement accueilli les participants et les a encouragés à prendre activement part aux débats et aux échanges. Layibe Tourdjoumane, président de l'association DHS, a souligné que cette initiative est rendue possible grâce à l'ambassade du Canada et du Fonds Canadien pour les Initiatives Locales.



Il a plaidé en faveur de l'ouverture des portes aux jeunes et aux femmes par les autorités locales, afin qu'ils puissent contribuer efficacement aux processus décisionnels.



Dans son discours inaugural, Hadje Fatime Adoum Gagaya, maire adjointe de la ville de Kélo, a encouragé les participants à suivre attentivement cette formation qui s'avère bénéfique pour tous. Il est à noter que cet atelier a rassemblé des jeunes, des femmes appartenant à différents partis politiques, des associations et des groupements de la ville de Kélo.



Ce qui témoigne ainsi de l'engagement et de l'intérêt de divers secteurs de la société pour les questions de citoyenneté et de participation à la gouvernance.