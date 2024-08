Tchad : DHSF publie son rapport annuel sur les violations des Droits de l'homme 2023

Les Droits de l'Homme sans Frontières (DHSF) a publié ce 28 août 2024 son rapport sur les violations des Droits l'homme au Tchad.



L'objectif est de recenser et documenter les incidents et cas de violations des droits de l'homme survenus au Tchad au cours de l'année 2023. C'était en présence des corps diplomatiques, des représentants de la société civile et les journalistes.



Intitulé « Transition politique au Tchad : défis et recul de droits de l'homme », le rapport met en lumière les principales violations des droits humains au Tchad couvrant divers aspects, notamment l'intégrité physique et la vie, les libertés fondamentales, les enlèvements contre rançon, la traite des personnes, et les conflits intercommunautaires.



Selon le président national de Droits de l'Homme sans Frontières, Layibe Tourdjoumane, ce rapport se consacre également sur les défis socioéconomiques auxquels les citoyens sont confrontés.



La méthodologie de collecte de données utilisée, porte entre autres sur l'entretien avec les victimes ou leurs proches pour une compréhension approfondie des situations individuelles, l'utilisation des articles de presse et entretiens avec des journalistes, entretiens avec les autorités administratives et des partenaires locaux.



Il a indiqué que la transition politique récente après la mort d'Idriss Deby Itno, les violations graves et les restrictions des libertés civiles ont été observées.



Layibe Tourdjoumane a conclu par des recommandations :

-abroger les ordonnances, n°11/PR/2023 du 1er août 2023 relative aux manifestations sur la voie publique, et n°008/PR/2023 relative à l'état d'urgence en République du Tchad ;

-renforcer les mécanismes législatifs et institutionnels pour garantir les libertés fondamentales et les droits de l'homme en général ;

-sanctionner les auteurs de violations des droits de l'homme ;

-exécuter les décisions de justice condamnant l'Etat ;

-accélérer l'adoption du code des personnes et de la famille.