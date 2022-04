Tchad : DHSF renforce les capacités des journalistes sur le monitoring des droits de l'Homme

Le président de DHSF, Layibé Tourdjoumane, à l'ouverture des travaux de cette formation, a saisi l'occasion pour relever que depuis le 20 avril 2021, le Tchad traverse une période de transition dont les journalistes indépendants sont au premier rang.



Selon lui, pendant cette période de transition, la situation des droits de l'Homme dans le pays s'est considérablement dégradée. Cependant, les journalistes sont les piliers de la démocratie car ils forment, informent, dénoncent et proposent des solutions aux gouvernants.



Layibé Tourdjoumane demande au gouvernement de transition d'accorder plus de libertés fondamentales au peuple. Pour lui, la défense des droits nécessite la contribution de tous. C'est pourquoi DHSF, en partenariat avec National Endomen for Démocraty (NED), organise cet atelier afin de permettre aux journalistes indépendants de connaître les mécanismes de protection et le monitoring des droits de l'Homme pendant la période de transition, d'être outillés en techniques de suivi et de reportage des cas de violations des droits de l'Homme,mais aussi et surtout d'être outillés sur les différents mécanismes de protection pendant et après la transition.



Le président de DHSF, Layibé Tourdjoumane, exhorte les participants à contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'Homme au Tchad.