Tchad - DJASRABÉ NGUEBEL Gilles: Un fan de football dévoué qui décore sa maison aux couleurs du FC Barcelone

Gilles, habitant du quartier Le Guelkol, a transformé sa maison en un véritable sanctuaire du FC Barcelone, peignant les murs en bleu et rouge, les couleurs emblématiques de l'équipe. Son amour pour le club est profond et remonte à son enfance. "C'est mon rêve d'enfance et mon amour pour le football", a-t-il déclaré.



Cette transformation n'est pas passée inaperçue. De nombreux habitants du quartier ont été impressionnés par la passion de Gilles et par l'esthétique unique de sa maison. "C'est beau à voir", a déclaré un voisin. "Il est une référence pour les jeunes du quartier."



Cependant, certains ont critiqué le choix de Gilles de décorer sa maison aux couleurs d'une équipe étrangère plutôt qu'une équipe locale. Ils affirment que cela pourrait nuire à l'image des clubs tchadiens.



Gilles reste néanmoins fidèle à ses convictions. Il a réalisé ce projet de ses propres moyens, soulignant qu'il n'a reçu aucune aide financière. Il espère que son initiative inspirera d'autres jeunes à exprimer leur passion pour le football et à valoriser l'image du sport en général.



L'histoire de DJASRABÉ NGUEBEL Gilles met en lumière la puissance du football à unir les gens et à susciter des émotions fortes. Sa passion pour le FC Barcelone est un exemple de la façon dont le sport peut transcender les frontières et créer un sentiment de communauté. Que l'on soit d'accord ou non avec ses choix personnels, il est indéniable que Gilles est un véritable fan de football qui a le courage d'exprimer sa passion au monde entier.