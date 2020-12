Tchad : ​D-TV souhaite démocratiser les produits liés aux NTIC par la vulgarisation et un bas prix

Au cours d'un point de presse animé ce mardi, les responsables de D-TV se sont exprimés pour vulgariser auprès des abonnés leurs services et la qualité de produit. D-TV est une entreprise filiale de Digital Com. Cette dernière est la société mère qui a vu le jour le 18 mai 2019. Elle a comme branches : D-TV, D-NET et D-DEF.



La cheffe de service commercial de D-TV, Macka Adoum Diar, explique que D-TV est une entreprise issue de Digital Com, spécialisée dans la diffusion des chaînes télévisées diversifiées. D-TV diffuse également des informations, des documentaires, des films et des séries, de la musique, des programmes liés à la jeunesse, le divertissement, le sport et autres.



Et d'ajouter que D-TV est un opérateur national multiplexe qui se propose de distribuer et de diffuser sur l'ensemble du territoire des services de communication audiovisuelle.