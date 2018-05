Tchad : Dadnadji confirme la libération des militants de son parti

Cinq militants de l'opposition détenus au secret depuis avril par des services spéciaux à Moundou, ont été libérés hier. Le président du CAP-SUR, DJimrangar Dadnadji a confirmé à Alwihda Info la libération des militants de son parti, depuis hier nuit à 23 heures. "Les 5 militants sont tous sortis, ils ont rejoints leurs familles. Ils étaient à Moundou. Ils ont été conduits à leurs familles à Doba. En ce moment ils sont à Doba", a précisé Dadnadji.



"Apparement ils étaient détenus à Moundou. On les a suivis de Doba jusqu'à Moundou, après on n'avait plus de nouvelles. Là on confirme qu'ils étaient à Moundou. On les a vus, des gens leur ont rendu visite. Ils sont un peu fatigués avec les conditions de détention", a poursuivi le président du CAP-SUR.



Selon lui, "dans l'état où ils étaient, quand on s'est appelé vers 23 heures, je leur ai souhaité un bon soulagement. Maintenant, ce qui nous intéresse c'est la suite, ils doivent revoir les services de police demain à Doba. Pour le moment, on les a ramenés dans leurs familles".