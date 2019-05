Tchad : Dago Yacouba passe le témoin à Dijbert Younous

Le délégué sortant du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, Dago Yacouba, a passé ce samedi 18 mai le témoin à Djibert Younous qui le remplace à son poste. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en présence du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah.Appelé à d'autres fonctions par un décret du 13 mai dernier, Dago Yacouba va désormais occuper le poste de Gouverneur de la province du Logone occidental, après trois ans et demi à la tête de la délégation du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena.Dans son discours, Dago Yacouba s'est félicité de son bilan. "Dès notre prise de fonction, nous avons entrepris des visites de travail dans les communes d'arrondissement pour rencontrer, échanger, nous concerter avec les responsables desdites communes pour passer un message de paix, de cohésion sociale, de cohabitation pacifique et d'information sur le respect des textes et des lois en vigueur", a-t-il affirmé.Le ministre Mahamat Abali Salah a demandé au nouveau délégué "d'amener les maires (des communes d'arrondissement de N'Djamena, ndlr) à poser des actions concrètes, notamment dans le cadre de l'assainissement de la ville et des marchés, le curage des caniveaux dont les immondices sont souvent abandonnées aux abords, les décharges des déchets sauvages, l'utilisation des espaces verts comme lieux d'aisances, c'est donc dire que la mauvaise santé de nos populations en milieu urbain est d'origine environnementale".Le nouveau délégué du Gouvernement, DJibert Younous a souligné qu'il reste convaincu qu'il aura à "travailler avec des hommes et des femmes dynamiques pour relever les défis"."Nous allons tous nous mettre dans le bain pour que notre capitale reste la vitrine de l'Afrique centrale", a-t-il dit.La cérémonie a pris fin par la signature du procès-verbal de passation de service entre Dago Yacouba et Djibert Younous.