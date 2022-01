Tchad : Dakouna Espoir teste le niveau des enfants de la rue

Le Centre d'accueil et de réinsertion des enfants et démunis, Dakouna Espoir, organise une activité dans le cadre éducatif, pour la réinsertion des enfants récupérés de la rue, des couches vulnérables, pour lesquels l'association compte faire des acteurs du développement.



Dakouna Espoir est une association humanitaire tchadienne créée en 2016, et qui a pour objectif d'intervenir aux urgences, auprès des enfants en situation sociale difficile, marginalisés, ou défavorisées. Ils expriment eux-mêmes leurs besoins, pour une offre, une aide, un réconfort et l’assistance, en vue de leur intégration dans la société. Par ailleurs, l'association Dakouna Espoir met à la disposition des cours d'alphabétisation avant de les envoyer à l'école.



Le président de l'association, Aleva Ndavogo Jude, estime que le travail éducatif dans un centre pour enfants de la rue est comme le soutien psychologique dans toutes les démarches d'accompagnement. Le Centre entretenu par les travailleurs sociaux et animateurs, correspond à l'objectif de réapprentissage d'une vie sociale, d'une sociabilité altérée par la violence de la vie dans la rue.