Tchad : Dans un élan de réconciliation nationale, le Président Déby accorde sa grâce à 22 membres du FNDJT condamnés à 5 ans de prison

La grâce a été accordée par décret N° 1154/PR/2024, signé le 21 octobre 2024. En exécution de ce décret et sur instruction du Ministre d’État, Ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux, ces éléments ont été libérés le 23 octobre 2024.



Cérémonie de Libération

La libération s'est déroulée sous la supervision du Directeur Général des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires à la maison d’arrêt de Klessoum. Chaque bénéficiaire a reçu un certificat d’élargissement, marquant leur retour à la liberté.



Ce geste s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour favoriser la réconciliation et la paix au sein du pays, en offrant une seconde chance à ceux qui ont été impliqués dans des conflits armés.