Tchad : Dar-Badja Zakouma intervient en faveur de la cohabitation pacifique au Salamat

L’association a développé quelques modules conçus pour prôner la cohésion sociale. Ces documents sont transmis aux acteurs communautaires et aux autorités locales pour les accompagner à gérer efficacement les difficultés liées à la cohabitation pacifique.



Par la même occasion, l'association a remis officiellement une bicyclette au médiateur désigné pour lui faciliter la liaison et la coordination des activités. La population a exhorté l'association à multiplier ces genres d’initiatives qui permettent de préserver le tissu social.



Pour sa part, l'association DAR-BADJA ZAKOUMA a adressé ses vifs remerciements aux autorités administratives, civiles, militaires, coutumières et aux populations qui l'ont chaleureusement accueillie pour lui permettre de bien mener les activités.