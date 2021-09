Tchad : Darbadja Zakouma contribue à la salubrité du marché central d'Am-Timan

Pour participer activement à cette journée afin de contribuer à rendre le milieu salubre, les membres de l'association se sont mobilisés en collaboration avec la commune d'Am-Timan pour nettoyer le marché de ladite ville. Les travaux se sont déroulés en présence du maire de la ville, Ahmat Hassan Bremé. Quelques commerçants et des personnes de bonne volonté se sont aussi joint à l'équipe pour mener les activités.



Les organisateurs de cette journée, munis des pelles, balais, râteaux et brouettes ont nettoyé cet endroit public pour le rendre confortable et contribuer à lutter contre les complications sanitaires liées à une mauvaise hygiène. Le président de l'association, Mahamat Ali Moukhtar, invite les citoyens à sortir massivement pour nettoyer d'autres édifices publics. Le maire de la ville d'Am-Timan demande à la population de nettoyer quotidiennement les rues et les lieux publics car cela permet de se protéger contre certaines maladies.



Les membres de l'association promettent d'organiser d'autres séances similaires. Selon Hamid Abdelaziz Hamid membre fondateur, l'association Darbadja Zakouma s'engage à apporter son soutien à la commune d'Am-Timan pour contribuer aux activités de ladite institution.