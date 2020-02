Tchad : Déby adresse ses condoléances suite à l'accident sur l'axe Bongor-Guélengdeng

Le président de la République Idriss Déby a exprimé samedi sa "vive émotion" avec la "triste nouvelle" de l'accident routier sur l'axe Bongor-Guélengdeng.



Il présenté samedi ses "condoléances aux familles éplorées et (ses) souhaits de prompt rétablissement aux blessés."



Un grave accident de circulation sur l'axe bitumé Guélengdeng-Bongor a fait au moins sept morts et plus d'une cinquantaine de blessés dans la soirée de vendredi, a appris Alwihda Info.



A l'origine de l'accident, une collision entre un bus et un camion.



Les autorités de la province du Mayo Kebbi Est ont déployé des secours pour évacuer les victimes.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.