Tchad : Déby annonce la levée immédiate de la restriction des réseaux sociaux

Le président de la République Idriss Déby a annoncé samedi, au cours de la clôture du Forum Tchad-Numérique, la levée "immédiate" des restrictions sur les réseaux sociaux.



Déby s'est félicité des efforts consentis pour la réalisation du tronçon à fibre optique Tchad-Soudan long de plus de 1000 km. Il a appelé à une meilleure appropriation des nouvelles technologies.



"Nous fondons un réel espoir sur les communications électriques en tant que vecteur de développement", a assuré le président, indiquant que "les technologies de l'information et de la communication doivent être pleinement au service de la population."



Idriss Déby s'est engagé personnellement à ce que "l'action publique dans ce domaine soit activée" et à ce que "tous les obstacles qui freinent l'évolution des TIC soient levés".



​Il a aussi annoncé la création au cours de l'année 2020 d'un technoparc et la mise en place, dans le cadre du projet "ville intelligente", de ponts de connexion internet gratuits à travers les villes et universités pour la jeunesse.



"Les opérateurs et l'Etat doivent fournir des efforts afin d'accompagner davantage la baisse des tarifs de connexion internet", a souligné le président. Il a émis le souhait que le coût de connexion au Tchad soit le moins élevé de la sous-région. "Cela doit être fait", a-t-il insisté, "tout en veillant à l'amélioration de la qualité des services".



Ce matin, le chef de l'Etat a inauguré le réseau à fibre optique Tchad-Soudan dans le 2ème arrondissement de la capitale.