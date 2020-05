Tchad : Déby appelle à investir les champs pour booster la production agricole

Le président Déby a lancé dimanche un appel aux tchadiens à "investir les champs pour booster notre production agricole de l’année 2020 sur laquelle plane une menace de famine."



"Je veillerai personnellement à ce que tous les moyens et toutes les facilités soient mises à disposition pour encourager tous ceux qui veulent investir dans la terre. Nous agirons dès la semaine prochaine", a assuré Déby.



La Présidence explique que "le Tchad dispose de 30 millions de terres arables qui n’attendent que des bras valides pour soutirer de ses entrailles les potentialités agricoles."



"Une belle perspective" pour la campagne 2020-2021



Selon la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madjidian Padja Ruth, les perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 "sont placées sous l'auspice d'un sensible accroissement des rendements et des productions."



"Les prévisions météorologiques annoncent une belle perspective pour cette campagne", précise-t-elle.



La saison des pluies 2020 sera globalement humide avec des quantités de pluies supérieures aux moyennes saisonnières de 1981 à 2010 sur l'ensemble de la zone agricole du pays.



"La saison des pluies connaitra probablement un démarrage précoce anormale et une fin tardive anormale sur l'ensemble de la zone agricole du pays", indique la ministre.



Madjidian Padja Ruth note par ailleurs que le Tchad doit faire face à des menaces éventuelles de criquets pèlerins qui sont déjà annoncés au Soudan, et des chenilles légionnaires.