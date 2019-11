Tchad : Déby appelle à la coordination à l'ouverture de la Conférence des ambassadeurs.

Le président de la République Idriss Déby a présidé mardi matin à N'Djamena, la cérémonie d'ouverture de la Conférence des ambassadeurs édition 2019, la troisième du genre, en présence de nombreux membres du corps diplomatique.



Les assises sont axées sur le thème : « renforcement de l’outil diplomatique face aux défis sécuritaires et du développement durable ». Les participants échangeront sur ce thème qui constitue la feuille de route des débats.



La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence notamment du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zene, et de la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Achta Saleh Damane. Plusieurs membres du gouvernement ont également pris part à l'évènement.



Idriss Déby a appelé à la mobilisation pour "la réussite de l'importante mission" du corps diplomatique, mettant notamment en avant les défis économiques, sécuritaires et de développement durable. Il a sollicité l'apport stratégique de la diaspora.



Il a appelé à une collaboration permanente et active entre le ministres des Affaires étrangères et les autres ministères qui ont des prérogatives liées à l'économie et au développement, afin de mieux partager les opportunités d'investissements et économiques qu'offre le Tchad.



"Ces assisses doivent nous permettre de donner un nouvel élan à l'action diplomatique et au rayonnement de notre pays sur la sphère internationale", a précisé le chef de l'Etat.



Idriss Déby a également souligné l'importance de la cohérence et de la coordination dans l'action des missions diplomatiques et consulaires eu égard aux priorités définies dans le cadre de la vision stratégique d'ici 2030. Il a demandé aux chefs de missions diplomatiques et consulaires de bien intégrer dans leurs réflexions les grandes lignes et orientations qu'il a tracé.



La cérémonie d'ouverture a pris fin avec une photo de famille. Le président de la République a ensuite serré la main des chefs de missions diplomatiques et consulaires présents à la cérémonie.